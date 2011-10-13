Статья на тур. тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок273 просмотра

Нужна туристическая статья с гастрономическим уклоном.

Объём - до 3000 знаков б/п, срок - сегодня до 20-00 по Москве.

Ключей нет, просто интересная статья для людей.

Оплата - 40 руб/1000 зн.

Тему вышлю исполнителю.

Жду заявок, спасибо

14 лет назад
kurdt_cohbaine
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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