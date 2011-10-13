Есть 12 статей про Австралию. нужен качественный рерайт. Статьи будут прогоняться через Advego Plagiatus. Порог совпадений не должен превышать 30%
Статья на тур. тематику
Нужна туристическая статья с гастрономическим уклоном.
Объём - до 3000 знаков б/п, срок - сегодня до 20-00 по Москве.
Ключей нет, просто интересная статья для людей.
Оплата - 40 руб/1000 зн.
Тему вышлю исполнителю.
Жду заявок, спасибо
Заявки фрилансеров
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