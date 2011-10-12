1. Нужно придумать название Стоматологической Клиники - уникальное для России. 2. Подобрать свободное имя домена, которое каким-либо образом ассоциируется с придуманным названием. (домен должен быть достаточно коротким, тематическим и запоминающимся) Предыдущее ...
Качественная статья-обзор по завершившейся конфер.
Качественная статья-обзор по завершившейся конференции по теме "Инфраструктура и решения для серверных и ЦОД"
Вот сама конференция
Нужно будет вставить диаграммы в статью по кол-во участников - руководителей, ИТ специалистов, инженеров
Данные об участниках - компании и должности будут предоставлены
Материалов много, уже есть видео со всех выступлений
http://www.youtube.com/watch?v=cvzlhg8qf2m
http://www.youtube.com/watch?v=g-jqxkckcpq
http://www.youtube.com/watch?v=mqp9jk7jgne
http://www.youtube.com/watch?v=4bbgacpnevg
http://www.youtube.com/watch?v=kzcd6vgddfy
Фотографии c конференции
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.224116874...
Есть примеры отчета-обзора и в интернете найдете самостоятельно
http://www.ahconferences.com/conferences/?conf=553
В обзоре должен быть виден масштаб мероприятия, что так и есть
Это было самое большое мероприятие в Уралськом регионе
Список участников - Мегафон, МТС, МРСК, банки и т.д
Список партнеров - INTEL, MicroSoft и известные компании среди технических специалистов APC, AMP, RADWARE и т.п.
Программа конференции в прилинкованном файле
Оплата рубли Вебмани или Яндекс.Деньги (ЯД) - с деньгами проблем нет
Сразу проставляйте срок и цену за всю работу
Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку. Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе. Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.
Если Вы не писали обзоры, у Вас только опыт рерайта - не надо браться за эту работу.
Мне нужна качественная работа, вызывающая желание пойти на следующую конференцию, а не рерайт чужих обзоров.
P.S.
В личку не пишите, все Ваши заявки читаю внимательно
Возьму 2-3 исполнителей, оплата всем, кто справится с задачей
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