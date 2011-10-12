Качественная статья-обзор по завершившейся конфер.

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Закрыт1 заявка197 просмотров

Качественная статья-обзор по завершившейся конференции по теме "Инфраструктура и решения для серверных и ЦОД"

Вот сама конференция

http://dcnt.ru/?p=6576

Нужно будет вставить диаграммы в статью по кол-во участников - руководителей, ИТ специалистов, инженеров

Данные об участниках - компании и должности будут предоставлены

Материалов много, уже есть видео со всех выступлений

http://www.youtube.com/watch?v=cvzlhg8qf2m

http://www.youtube.com/watch?v=g-jqxkckcpq

http://www.youtube.com/watch?v=mqp9jk7jgne

http://www.youtube.com/watch?v=4bbgacpnevg

http://www.youtube.com/watch?v=kzcd6vgddfy

Фотографии c конференции

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.224116874...

Есть примеры отчета-обзора и в интернете найдете самостоятельно

http://dcnt.ru/?p=3077

http://www.ahconferences.com/conferences/?conf=553

В обзоре должен быть виден масштаб мероприятия, что так и есть

Это было самое большое мероприятие в Уралськом регионе

Список участников - Мегафон, МТС, МРСК, банки и т.д

Список партнеров - INTEL, MicroSoft и известные компании среди технических специалистов APC, AMP, RADWARE и т.п.

Программа конференции в прилинкованном файле

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Сразу проставляйте срок и цену за всю работу

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку. Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе. Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.

Если Вы не писали обзоры, у Вас только опыт рерайта - не надо браться за эту работу.

Мне нужна качественная работа, вызывающая желание пойти на следующую конференцию, а не рерайт чужих обзоров.

P.S.

В личку не пишите, все Ваши заявки читаю внимательно

Возьму 2-3 исполнителей, оплата всем, кто справится с задачей

14 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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