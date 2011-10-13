Здравствуйте! Нужен человек, который напишет 5 маркетинговых текстов на украинском языке для продажи услуг. Тематика: SEO, SMM, SMO. Просьба в заявке указывать цену за 1000 символов, а также давать ...
Составить коммерческие предложения.
Составить коммерческие предложения.
Что бы они были продающими.
Оставляйте заявки, в аську и ПМ писать не надо. Выбирать по сроку регистрации, и отзывам.
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