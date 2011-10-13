Текст для автомобильного портала на 3.5к символов

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок171 просмотр

Нужен текст на 3.5к символов.

Ключевые слова текста:

Авто в Туле

Автосалоны Тулы

Продажа подержанных авто в Туле

Автошколы Тулы

Требования к тексту:

1) Уникальность

2) Воды быть не должно

3) Содержание текста - текст для автомобильного портала, раскрывающий преимущества работы с ним (подробную инфу дам)

4) Структура текста:

Заголовок (ключевое слово №1, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с двумя вхождениями ключевого слова №1 (одно прямое - т.е так, как написано, второе морфологическое - склонённое по падежу)

Заголовок (ключевое слово №2, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с двумя вхождениями ключевого слова №2 (одно прямое - т.е так, как написано, второе морфологическое - склонённое по падежу)

Заголовок (ключевое слово №3, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с двумя вхождениями ключевого слова №3 (одно прямое - т.е так, как написано, второе морфологическое - склонённое по падежу)

Заголовок (ключевое слово №4, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с двумя вхождениями ключевого слова №4 (одно прямое - т.е так, как написано, второе морфологическое - склонённое по падежу)

Размеры текста от заголовка до заголовка - 875 символов.

2 wmz за 1к

Оплата после принятия работы.

14 лет назад
Gilmart
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$7
1 день
Работа сделана качественно, полностью по тех. заданию. Сотрудничеством остался доволен.
Работой с Владиславом осталась довольна, как в профессиональном, так и в человеческом плане. Всем рекомендую этого заказчика!

Заявки фрилансеров

ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад

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