Помощь наркоманам. Приватно для Воронцова Алексея

Описание проекта:

Нужна 4 сео статьи помощь наркоманам. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными, в конце можно добавить вставку про то что они могут позвонить нам или обратиться, но в большей степени должны быть информационными.

1. помощь наркоманам

2. подростковая наркомания

3. зависимость от амфетамина, амфетаминовая наркомания

4. лечение метадоновой зависимости, зависимость от метадона

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]