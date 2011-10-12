Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...
Копирайт
1. Требования к статьям
2. Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Статьи с уникальностью менее 85% не принимаются к размещению. Уникальность статьи оценивается адвего и т.п. системами.
3. Статья должна нести смысловую нагрузку, иметь логическую структуру (вступление, основная часть, завершение). Статья должна быть написана для людей: генерация, синонимайзинг, поверхностный рерайт не допускаются.
4. Допускается размещение статьей, носящих рекламный характер, а именно: содержащих адреса, телефоны, номера ICQ и Skype и прочие контакты, - только в случае, если они оформлены в виде пресс-релизов, интервью, аналитических материалов и предназначены для размещения на сайтах следующих тематик: новостные порталы, СМИ* и т.д.
5. Статья должна соответствовать нормам и правилам русского языка, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.
6. Ключевые слова должны быть вписаны гармонично. Максимальная длина анкора – 5 слов.
5. Тематика статьи должна соответствовать тематике сайта-донора.
7. Максимально допустимое количество ключевых слов (включая словоформы) в статье не более 10 на каждые 2000 символов.
8. Минимальный объем статьи составляет 2000 символов с учетом пробелов.
Предложения сколько за 1к б/п пишите сразу.
Всего около 30 статей... И по срокам тоже сразу. Все тз в лс или почту.
Заявки фрилансеров
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