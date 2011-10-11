Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...
Работа с подробным описанием (прайс-лист запчасти)
файл Exel имеется колонка с названиями запчастей нужно расширить название запчасти до краткого описания 1-2 предложения на позицию, если есть сокращения пр - правый лв - левый если есть на латинице Lacetti продублировать на русском Лачетти
вот несколько примеров измененных строк
---------------------------------------------
было
Наконечник рулевой лев. Lacetti -- CTR
Стало
Магазин запчастей для Шевроле обладает собственным складом запчастей Наконечник рулевой левый Lacetti -- CTR есть в наличии для Лачетти.
--------------------------------------------------------
было
Фара противтум. пр. Chevrolet Lacetti hatch - ATEK
стало
Для комфортной езды в непогоду необходимы исправные противотуманные фары. В нашем магазине вы сможете купить Фара противотуманная прправая Chevrolet Lacetti hatch - ATEK для Шевроле Лачетти.
-------------------------------------------------------------------------------------
Таких позиций 800 я расскажу что можно использовать какими текстами можно играться при редактуре
Интересует предложение от копирайтеров за 1 позицию,
фантазеров с завышенными ценами прошу не беспокоиться даже - если цена будет слишком высока за эту работу - сделаю сам - просто хочу отдать на аутсорсинг - Работать будем частями увеличивая кол-во позиций
Особого ума работа не требует время и усидчивости - жду реальных предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать статьи для размножения, тематика разная, указывайте сроки и точную цену за 1000зн. Рассмотрю ВСЕ заявки.Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Текст, который ранее нигде не употреблялся. 3000 знаков на морду с использованием вхождений h1 , h2 в текст. Информацию по сайту скину в ICQ. Требуется чтобы поняли что именно нужно написать.Завершен14 лет назад
Подготовить продающий текст для мини-сайта. Оплата после выполнения работы через , платежную систему KONTAKT ( наличные рубли, доллары) через RBKMoney, WebMoney.Завершен14 лет назад
Требуется написать статьи на сайт автоцентра. Статьи на автомобильную тематику (ремонт авто, сервисное обслуживание авто). Уникальность статей не меньше 85%. Наличие текстов автомобильной тематики в портфолио желательно. ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать гипно-текст на главную страницу. Тематика сайта "лечение алкоголиков" Помимо того что текст должен быть гипнотическим, но и с ключевыми словами. Так же желательно, чтобы вы вставили текст картинки ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Текст для сайта "Информационный справочник по товарам и услугам" В статье описать приемущества размещения информации в интернет-ресурсе. Ключевые запросы предоставлю.Завершен14 лет назад
- $50
Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики подготовить тексты для всех разделов сайта daiwastore.ru (в горизонтальном меню, шапке и инфо в главных катгориях) skype - genlabi-18 ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
10 т.з.Завершен14 лет назад
Нужна небольшая статья (1200-1400 знаков). 2 ключа на текст. Статья для людей, грамотная и качественная. Стоимость - 60 рублей за 1000 знаков. Срок - 12.10, 11-00 по Москве. Исполнителя ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад