Работа с подробным описанием (прайс-лист запчасти)

файл Exel имеется колонка с названиями запчастей нужно расширить название запчасти до краткого описания 1-2 предложения на позицию, если есть сокращения пр - правый лв - левый если есть на латинице Lacetti продублировать на русском Лачетти

вот несколько примеров измененных строк

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было

Наконечник рулевой лев. Lacetti -- CTR

Стало

Магазин запчастей для Шевроле обладает собственным складом запчастей Наконечник рулевой левый Lacetti -- CTR есть в наличии для Лачетти.

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было

Фара противтум. пр. Chevrolet Lacetti hatch - ATEK

стало

Для комфортной езды в непогоду необходимы исправные противотуманные фары. В нашем магазине вы сможете купить Фара противотуманная прправая Chevrolet Lacetti hatch - ATEK для Шевроле Лачетти.

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Таких позиций 800 я расскажу что можно использовать какими текстами можно играться при редактуре

Интересует предложение от копирайтеров за 1 позицию,

фантазеров с завышенными ценами прошу не беспокоиться даже - если цена будет слишком высока за эту работу - сделаю сам - просто хочу отдать на аутсорсинг - Работать будем частями увеличивая кол-во позиций

Особого ума работа не требует время и усидчивости - жду реальных предложений.