Гипно-текст на сайт

Требуется написать гипно-текст на главную страницу.

Тематика сайта "лечение алкоголиков"

Помимо того что текст должен быть гипнотическим, но и с ключевыми словами.

Так же желательно, чтобы вы вставили текст картинки и графические элементы, которые будут влиять на посетителя.

Кол-во знаков на ваше усмотрение, я думаю что не меньше 4000 знаков должно быть.

Всем спасибо