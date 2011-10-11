Гипно-текст на сайт

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Закрыт6 заявок246 просмотров

Требуется написать гипно-текст на главную страницу.

Тематика сайта "лечение алкоголиков"

Помимо того что текст должен быть гипнотическим, но и с ключевыми словами.

Так же желательно, чтобы вы вставили текст картинки и графические элементы, которые будут влиять на посетителя.

Кол-во знаков на ваше усмотрение, я думаю что не меньше 4000 знаков должно быть.

Всем спасибо

14 лет назад
pavelmanager
Пабло 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)

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