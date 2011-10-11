Требуется написать статьи для размножения, тематика разная, указывайте сроки и точную цену за 1000зн. Рассмотрю ВСЕ заявки.
Гипно-текст на сайт
Требуется написать гипно-текст на главную страницу.
Тематика сайта "лечение алкоголиков"
Помимо того что текст должен быть гипнотическим, но и с ключевыми словами.
Так же желательно, чтобы вы вставили текст картинки и графические элементы, которые будут влиять на посетителя.
Кол-во знаков на ваше усмотрение, я думаю что не меньше 4000 знаков должно быть.
Всем спасибо
Заявки фрилансеров
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