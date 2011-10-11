Нужна небольшая статья (1200-1400 знаков). 2 ключа на текст. Статья для людей, грамотная и качественная. Стоимость - 60 рублей за 1000 знаков. Срок - 12.10, 11-00 по Москве. Исполнителя ...
Статья для размножения
Требуется написать статьи для размножения, тематика разная, указывайте сроки и точную цену за 1000зн. Рассмотрю ВСЕ заявки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $120
30 ст. по 2 т.з.Завершен14 лет назад
нужны качественные статьи для сайта оплата предпочтительно кивиКопирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется исполнитель для наполнения игрового сайта небольшими статьями (200-300 знаков). Статьи будут довольно похожими (около 150 знаков будут постоянно пересекаться + пару предложений уникального текста). Мозговая работа минимальная, поэтому оплата ...Закрыт14 лет назад
Нужны 4 статьи по 2000 знаков.Закрыт14 лет назад
Привет! Необходимо сделать уникальную промо статью о штатных автомагнитолах c ключевыми словами + seo текст Срок 2 дня. Примерный объем 2000 символов с пробелами.Завершен14 лет назад
Написание статьи 2200 знаков Оплата wmrЗавершен14 лет назад
Написание 2-х статей 2200 знаков каждая Оплата wmrЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайт текстов по разным темам.Завершен14 лет назад
- $40
Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://centr-media.ru/ Это рекламное агентство полного цикла, расположенное в Санкт-Петербурге. Оно занимается всеми видами рекламы: - брендинг - дизайн - маркетинг - ...Завершен14 лет назад