Статья, встраиваемая бытовая техника

Здравствуйте. Требуется исполнитель для наполнения игрового сайта небольшими статьями (200-300 знаков). Статьи будут довольно похожими (около 150 знаков будут постоянно пересекаться + пару предложений уникального текста). Мозговая работа минимальная, поэтому оплата ...