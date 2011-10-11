Статья, встраиваемая бытовая техника

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужна небольшая статья (1200-1400 знаков).

2 ключа на текст.

Статья для людей, грамотная и качественная.

Стоимость - 60 рублей за 1000 знаков. Срок - 12.10, 11-00 по Москве.

Исполнителя выберу вечером, выдам ТЗ.

Оплата - яндекс деньги, предоплата.

14 лет назад
kurdt_cohbaine
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров