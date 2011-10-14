Статья для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок251 просмотр

Текст для сайта "Информационный справочник по товарам и услугам"

В статье описать приемущества размещения информации в интернет-ресурсе.

Ключевые запросы предоставлю.

14 лет назад
allinra
Ханина 
53 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$8
2 дня
Спасибо Галине! Отличный исполнитель. Выполнила задание грамотно быстро и качественно.
Работать с Аллой понравилось: техническое задание было поставлено четко, общение - приятное, проверка - быстрая, а оплата - моментальная. Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад