Тексты, рерайт, контент

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки252 просмотра

Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики подготовить тексты для всех разделов сайта daiwastore.ru (в горизонтальном меню, шапке и инфо в главных катгориях)

skype - genlabi-18

1000р.

14 лет назад
meatya
Кейпа 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров