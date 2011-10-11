Тексты для сайта

Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт).

1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический.

Тексты должны быть простыми, легко читаемыми.

2. Еще нужны 1 текст 30 тыс. символов и 4 текста 40-50 тыс. символов.

Они состоят из 2х частей. 1я часть (0,5-1 страниц А4) содержит много красочных образов, которые потом будут использоваться в последующем продолжении. 3 текста должны быть научно-публицистическими, 2 - художественными.

Области желательно абсолютно разные - не критично.

Работаем слудующим образом:

1) без предоплаты, но можем платить за каждый текст

2) сначала один текст, мы смотрим, оплачиваем, только после этого дальше

3) ещё лучше - фрилансер ПРЕДЛАГАЕТ несколько текстов, мы смотрим тематику, выбираем один, дальше см. п.1