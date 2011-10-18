Копирайтинг

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Завершен8 заявок187 просмотров

Подготовить продающий текст для мини-сайта.

Оплата после выполнения работы через , платежную систему KONTAKT ( наличные рубли, доллары)

через RBKMoney, WebMoney.

14 лет назад
lussi456
Людмила 
63 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$30
3 дня
Марина! Спасибо за отлично выполненную работу. Очень понравились оперативность в работе, легкое и приятное общение в процессе сотрудничества, интересные находки в подаче текста. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень хорошее впечатление от сотрудничества. Четкие указания, постоянная связь. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад