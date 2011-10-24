Для сайта написать текст 3000 знаков

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Завершен5 заявок218 просмотров

Текст, который ранее нигде не употреблялся. 3000 знаков на морду с использованием вхождений h1 , h2 в текст.

Информацию по сайту скину в ICQ. Требуется чтобы поняли что именно нужно написать.

14 лет назад
pavlok2008
Павел 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$12
2 дня
Спасибо Галина! Доволен результатом работы! Рекомендую 100%. Текст отличный, использование ключевых слов понравилось. Все грамотно сделано по тексту. Ничего лишнего! Еще примите заказ Галина? С огромным Уважением - Павел!
Работать понравилось: оригинальная тема, четкое ТЗ, быстрая проверка и моментальная оплата. Кроме того, Павел приятный в общении Заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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