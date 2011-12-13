Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...
Персональное задание для Матвейчук Оксана (morsi)
Нужно 50 текстов для продвижения статьями сайта веб-студии через Миралинкс.
Тематика: Разработка сайтов.
Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов.
Цена: $3 за 1 статью.
Количество статей: 50 шт.
Персональное задание для Матвейчук Оксана (morsi). Другие заявки в этом проекте не рассматриваются. Спасибо.
Выбранный исполнитель
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