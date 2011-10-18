Коммерческое предложение

Итоговое КП не получилось бы таким качественным, если бы не помощь Евгения. Он заполнил мой Бриф, а позже согласился обсудить доп.вопросы в Skype. Информации получил достаточно. Дальше осталось лишь подобрать подходящую структуру и сложить кусочки информации воедино. Одним словом, работал с удовольствием. Большое спасибо за это Евгению.