Коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок202 просмотра

Добрый день.

Нужно составить коммерческое предложение на продажу готового сайта, для рассылки в специализированные фирмы. В данный момент тематика "Клининг", но возможно будет использоваться для продажи сайтов других тематик.

14 лет назад
grandcherokee
Евгений 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$55
4 дня
С работой Сергей справился гениально. Подробно обсудив задание и вникнув в каждую деталь, он сделал больше, чем можно было ожидать. Прекрасный копирайтер и человек с фантазией.
Итоговое КП не получилось бы таким качественным, если бы не помощь Евгения. Он заполнил мой Бриф, а позже согласился обсудить доп.вопросы в Skype. Информации получил достаточно. Дальше осталось лишь подобрать подходящую структуру и сложить кусочки информации воедино. Одним словом, работал с удовольствием. Большое спасибо за это Евгению.

Заявки фрилансеров

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты для сайта

    $250

    Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сценарий для видео

    Нужен сценарий для видеоописания реферальной программы сайта. Реферальная программа работает по принципу сетевого маркетинга (MLM). Нужно подробно расписать маркетинг-план, отличия от подобных сайтов и выгоду потенциального участника. Так же нужно объяснить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Для сайта написать текст 3000 знаков

    Текст, который ранее нигде не употреблялся. 3000 знаков на морду с использованием вхождений h1 , h2 в текст. Информацию по сайту скину в ICQ. Требуется чтобы поняли что именно нужно написать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайтинг

    Подготовить продающий текст для мини-сайта. Оплата после выполнения работы через , платежную систему KONTAKT ( наличные рубли, доллары) через RBKMoney, WebMoney.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на автотематику

    Требуется написать статьи на сайт автоцентра. Статьи на автомобильную тематику (ремонт авто, сервисное обслуживание авто). Уникальность статей не меньше 85%. Наличие текстов автомобильной тематики в портфолио желательно. ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Гипно-текст на сайт

    Требуется написать гипно-текст на главную страницу. Тематика сайта "лечение алкоголиков" Помимо того что текст должен быть гипнотическим, но и с ключевыми словами. Так же желательно, чтобы вы вставили текст картинки ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья для сайта

    Текст для сайта "Информационный справочник по товарам и услугам" В статье описать приемущества размещения информации в интернет-ресурсе. Ключевые запросы предоставлю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тексты, рерайт, контент

    $50

    Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики подготовить тексты для всех разделов сайта daiwastore.ru (в горизонтальном меню, шапке и инфо в главных катгориях) skype - genlabi-18 ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад