Выполняю копирайтинг, SEO-райтинг, SEO, переводы с английского и испанского

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ УМЕЛОГО ПРОДАВЦА, КОТОРОМУ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ?

ОН бесплатно и успешно продает товары и услуги 24 часа в сутки!

Возьмите лист бумаги и напишите сумму денег, которую ваш бизнес приносит каждый месяц. Затем напишите, какую прибыль вы хотели бы получать (только пишите реальные цифры). А теперь высчитайте разницу. Сколько получилось? 100 $? 200 $? 1 000 $? Больше?

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КУДА ИСЧЕЗАЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ?

Они достаются вашим конкурентам! Можно сказать, вы сами отдаете им свои деньги. Посудите сами - если вы не продаете максимум товаров и услуг, за вас это делают конкуренты.

К счастью, недостающую прибыль можно вернуть!

Мои «продающие тексты» увеличивают прибыль при минимальных денежных затратах. Подобно умелым продавцам они убеждают потенциальных покупателей, используя неопровержимые аргументы.

5 БЛЕСТЯЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВ МОИХ «ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ»

Пусть мои продающие тексты не обучены улыбаться и пожимать руку подобно живым продавцам. Однако они компенсируют данный недостаток замечательными качествами:

• Их рабочая смена длится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они беспрерывно объясняют покупателям, почему ваш товар или услуга стоят того, чтобы их купить;

• Они экономят время и терпение покупателей. На прочтение моих продающих текстов уходит всего 2-3 минуты. Разве живой продавец справится так быстро?

• В моих продающих текстах нет пустой болтовни. Только соблазнительные достоинства и убойные преимущества, которые подтолкнут посетителей к Быстрой Покупке;

• В зависимости от носителя (обычная бумага, цветной буклет, страница веб-сайта) мои продающие тексты сопровождают потенциальных покупателей долгое время и периодически напоминают им о ваших товарах и услугах;

• Ну, и, наконец, вы платите за мои продающие тексты всего один раз, а прибыль они приносят недели, месяцы и даже годы.

Я могу еще очень долго перечислять преимущества своих продающих текстов, но просто не хочу отнимать ваши и свои драгоценные секунды. Лучше перейдем к самому главному.

ТАК ВЫ СОЗРЕЛИ ВЕРНУТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ ПРИБЫЛЬ?!

В бизнесе даже самая маленькая задержка чревата убытками. Пока вы сомневаетесь, ваши деньги продолжают утекать к конкурентам. Поэтому не слушайте внутренний голос пессимиста! Свяжитесь со мной любым из перечисленных способов:

Skype – SergioClemane

Facebook - http://www.facebook.com/SergioClemane

Twitter - http://twitter.com/SergioAn87

Телефон – (+99890) 9-777-666

ICQ – 293657086

Email – [email protected]

P.S. Я УВЕРЕН В ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОИХ ТЕКСТОВ, ПОТОМУ ЧТО ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЮ ТЕХНИКОЙ КОПИРАЙТИНГА. А ПРИБЫЛЬ В БИЗНЕСЕ – ЭТО ТОЖЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ.