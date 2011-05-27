Ан Сергей SergioClemaneSergioClemane
КАК ЗАПОЛУЧИТЬ УМЕЛОГО ПРОДАВЦА, КОТОРОМУ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ?
ОН бесплатно и успешно продает товары и услуги 24 часа в сутки!
Возьмите лист бумаги и напишите сумму денег, которую ваш бизнес приносит каждый месяц. Затем напишите, какую прибыль вы хотели бы получать (только пишите реальные цифры). А теперь высчитайте разницу. Сколько получилось? 100 $? 200 $? 1 000 $? Больше?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КУДА ИСЧЕЗАЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ?
Они достаются вашим конкурентам! Можно сказать, вы сами отдаете им свои деньги. Посудите сами - если вы не продаете максимум товаров и услуг, за вас это делают конкуренты.
К счастью, недостающую прибыль можно вернуть!
Мои «продающие тексты» увеличивают прибыль при минимальных денежных затратах. Подобно умелым продавцам они убеждают потенциальных покупателей, используя неопровержимые аргументы.
5 БЛЕСТЯЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВ МОИХ «ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ»
Пусть мои продающие тексты не обучены улыбаться и пожимать руку подобно живым продавцам. Однако они компенсируют данный недостаток замечательными качествами:
• Их рабочая смена длится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они беспрерывно объясняют покупателям, почему ваш товар или услуга стоят того, чтобы их купить;
• Они экономят время и терпение покупателей. На прочтение моих продающих текстов уходит всего 2-3 минуты. Разве живой продавец справится так быстро?
• В моих продающих текстах нет пустой болтовни. Только соблазнительные достоинства и убойные преимущества, которые подтолкнут посетителей к Быстрой Покупке;
• В зависимости от носителя (обычная бумага, цветной буклет, страница веб-сайта) мои продающие тексты сопровождают потенциальных покупателей долгое время и периодически напоминают им о ваших товарах и услугах;
• Ну, и, наконец, вы платите за мои продающие тексты всего один раз, а прибыль они приносят недели, месяцы и даже годы.
Я могу еще очень долго перечислять преимущества своих продающих текстов, но просто не хочу отнимать ваши и свои драгоценные секунды. Лучше перейдем к самому главному.
ТАК ВЫ СОЗРЕЛИ ВЕРНУТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ ПРИБЫЛЬ?!
В бизнесе даже самая маленькая задержка чревата убытками. Пока вы сомневаетесь, ваши деньги продолжают утекать к конкурентам. Поэтому не слушайте внутренний голос пессимиста! Свяжитесь со мной любым из перечисленных способов:
Skype – SergioClemane
Facebook - http://www.facebook.com/SergioClemane
Twitter - http://twitter.com/SergioAn87
Телефон – (+99890) 9-777-666
ICQ – 293657086
Email – [email protected]
P.S. Я УВЕРЕН В ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОИХ ТЕКСТОВ, ПОТОМУ ЧТО ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЮ ТЕХНИКОЙ КОПИРАЙТИНГА. А ПРИБЫЛЬ В БИЗНЕСЕ – ЭТО ТОЖЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ.
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