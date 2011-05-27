SergioClemane

Ан Сергей SergioClemane

 
36 летУзбекистан/Ташкент
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Выполняю копирайтинг, SEO-райтинг, SEO, переводы с английского и испанского

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ УМЕЛОГО ПРОДАВЦА, КОТОРОМУ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ?

ОН бесплатно и успешно продает товары и услуги 24 часа в сутки!

Возьмите лист бумаги и напишите сумму денег, которую ваш бизнес приносит каждый месяц. Затем напишите, какую прибыль вы хотели бы получать (только пишите реальные цифры). А теперь высчитайте разницу. Сколько получилось? 100 $? 200 $? 1 000 $? Больше?

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КУДА ИСЧЕЗАЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ?

Они достаются вашим конкурентам! Можно сказать, вы сами отдаете им свои деньги. Посудите сами - если вы не продаете максимум товаров и услуг, за вас это делают конкуренты.

К счастью, недостающую прибыль можно вернуть!

Мои «продающие тексты» увеличивают прибыль при минимальных денежных затратах. Подобно умелым продавцам они убеждают потенциальных покупателей, используя неопровержимые аргументы.

5 БЛЕСТЯЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВ МОИХ «ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ»

Пусть мои продающие тексты не обучены улыбаться и пожимать руку подобно живым продавцам. Однако они компенсируют данный недостаток замечательными качествами:

• Их рабочая смена длится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они беспрерывно объясняют покупателям, почему ваш товар или услуга стоят того, чтобы их купить;

• Они экономят время и терпение покупателей. На прочтение моих продающих текстов уходит всего 2-3 минуты. Разве живой продавец справится так быстро?

• В моих продающих текстах нет пустой болтовни. Только соблазнительные достоинства и убойные преимущества, которые подтолкнут посетителей к Быстрой Покупке;

• В зависимости от носителя (обычная бумага, цветной буклет, страница веб-сайта) мои продающие тексты сопровождают потенциальных покупателей долгое время и периодически напоминают им о ваших товарах и услугах;

• Ну, и, наконец, вы платите за мои продающие тексты всего один раз, а прибыль они приносят недели, месяцы и даже годы.

Я могу еще очень долго перечислять преимущества своих продающих текстов, но просто не хочу отнимать ваши и свои драгоценные секунды. Лучше перейдем к самому главному.

ТАК ВЫ СОЗРЕЛИ ВЕРНУТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ ПРИБЫЛЬ?!

В бизнесе даже самая маленькая задержка чревата убытками. Пока вы сомневаетесь, ваши деньги продолжают утекать к конкурентам. Поэтому не слушайте внутренний голос пессимиста! Свяжитесь со мной любым из перечисленных способов:

Skype – SergioClemane

Facebook - http://www.facebook.com/SergioClemane

Twitter - http://twitter.com/SergioAn87

Телефон – (+99890) 9-777-666

ICQ – 293657086

Email – [email protected]

P.S. Я УВЕРЕН В ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОИХ ТЕКСТОВ, ПОТОМУ ЧТО ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЮ ТЕХНИКОЙ КОПИРАЙТИНГА. А ПРИБЫЛЬ В БИЗНЕСЕ – ЭТО ТОЖЕ ДЕЛО ТЕХНИКИ.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Shizgara
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Сделать описание тренингов, статью и новость.
Статьи написаны качественно и в срок.
Андрей относится к той категории заказчиков, которые делают все, чтобы работа была выполнена хорошо. Он предоставляет дополнительную информацию, выставляет четкое ТЗ, достаточно оперативно отвечает на письма. Ну, и, конечно же, не приходится ждать оплаты за сделанную работу. Самые приятные впечатления.
Ответный отзыв
grandcherokee
Евгений 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
$55
10 баллов
12 лет назад
Коммерческое предложение
С работой Сергей справился гениально. Подробно обсудив задание и вникнув в каждую деталь, он сделал больше, чем можно было ожидать. Прекрасный копирайтер и человек с фантазией.
Итоговое КП не получилось бы таким качественным, если бы не помощь Евгения. Он заполнил мой Бриф, а позже согласился обсудить доп.вопросы в Skype. Информации получил достаточно. Дальше осталось лишь подобрать подходящую структуру и сложить кусочки информации воедино. Одним словом, работал с удовольствием. Большое спасибо за это Евгению.
Ответный отзыв
slonka
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$33
10 баллов
12 лет назад
Нужен копирайт
Сергей отличный копирайтер. Его волнует прежде всего качество написанного и принесет ли текст пользу владельцу. Внимателен, пунктуален. Приятно работать с такими людьми. Всем рекомендую!
Анастасия - удивительный во всех смыслах заказчик. Попросил заполнить БРИФ. Как всегда ожидал минимум информации, ответов не "в тему", но Анастасия так детально расписала документ, что мне лишь осталось сесть за работу и составить эффективный текст на основе полученной информации. Анастасия достаточно быстро отвечала на все вопросы и в срок осуществила две стадии оплаты за проект. Что еще желать копирайтеру? Побольше таких людей)))
Ответный отзыв
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$65
10 баллов
13 лет назад
Качественный и креативный рерайт фильмов
Всё выполнено отлично и в срок, работой доволен. Наилучшие пожелания и рекомендации!
Великолепный заказчик, который ответил на дюжину моих вопросов и тем самым ускорил выполнение задания. С ним приятно общаться в сети. Он очень справедливый и компенсирует сверхурочное время. Рекомендую всем фрилансерам.
Ответный отзыв
zhenia_master
Евгений 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Нужно придумать название для компании
Я уверен что с таким названием и текстами - прибыль будет!!!) Исполнитель очень хороший. Я не ожидал так рано увидеть мою работу готовой. Спасибо, Сергей. Ищите лучшего копирайтера - то ВЫ по адресу! Советую
Мне редко встречаются такие классные заказчики, как Евгений. Обычно они плохо представляют то, что им нужно. Я прошу их заполнить БРИФ, а они возвращают мне полупустой бланк. Евгений же настоящий профессионал - сам попросил БРИФ и заполнил его ОТ и ДО. Поэтому в моих руках оказался вагон и маленькая тележка полезной информации, на основе которой мне удалось создать эффектное название и убедительные тексты для высоких продаж. Также отмечу, что Евгений всегда остается на связи и отвечает на вопросы конструктивно, без нервов. А главное, он имеет представление о реальных ценах за проделанную работу. Оплата справедливая. Евгений, хочу с Вами и дальше сотрудничать! Будут проекты, обращайтесь!
Ответный отзыв
Копирайтинг
11 отзывов
от $15
от 4 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 4 дней
нет рейтинга