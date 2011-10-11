Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...
Копирайт на русском языке для сайта знакомств
Нужно наполнить международный сайт знакомств текстом на русском языке.
Заявки фрилансеров
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