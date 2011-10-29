Написать уникальные тексты о календарях

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Завершен15 заявок240 просмотров

Для сайта центра оперативной полиграфии, который предлагает изготовление календарей, нужна серия текстов по темам:

- Настенные календари

- Настольные календари

- Перекидные календари

- Квартальные календари

- Календари трио

- Календари моно

- Календари-плакаты

- Календари-домики

- Отрывные календари

- Корпоративные календари

- Дизайн календарей

- Заказ календарей

- Изготовление и печать календарей

Текст должен быть

- уникальным

- легко читаемым для человека

- хорошим для seo

- 1000-2000 знаков

Следует учитывать, что тексты предназначены для потенциальных клиентов, которые закажут изготовление этих календарей.

Указывайте стоимость и срок за один текст. Оплата через Яндекс.Деньги сразу после сдачи каждого текста.

14 лет назад
alexdanilin
Данилин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Благодарю за хорошую работу. Легко читаемые, продающие тексты, которые Вы написали, позволили нам наполнить целый раздел на сайте, который был очень важен для продвижения одного из основных направлений нашей компании. --- С надеждой на будущее сотрудничество, Александр, сеть салонов оперативной полиграфии
Александр, спасибо Вам за интересную работу! Сотрудничать с вами - одно удовольствие. Быстрая оплата, конкретные задания, приятное общение - все эти моменты вдохновляют и стимулируют копирайтера. Не удивительно, что работа спорилась, и тексты получились хорошими. Спасибо! Надеюсь, мы еще поработаем в команде. С Уважением, Алена
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$60
3 дня
Благодарю за хорошую работу. Ваши тексты позволили нам наполнить ряд страниц на сайте, которые были очень важны для продвижения одного из основных направлений нашей компании. --- С надеждой на будущее сотрудничество, Александр, сеть салонов оперативной полиграфии
Александр, спасибо Вам за интересное задание и своевременную оплату. Очень приятно, когда к работе относятся с уважением. Вы надежный заказчик.

Заявки фрилансеров

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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