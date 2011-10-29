Написать уникальные тексты о календарях

Александр, спасибо Вам за интересную работу! Сотрудничать с вами - одно удовольствие. Быстрая оплата, конкретные задания, приятное общение - все эти моменты вдохновляют и стимулируют копирайтера. Не удивительно, что работа спорилась, и тексты получились хорошими. Спасибо! Надеюсь, мы еще поработаем в команде. С Уважением, Алена