Наркомания и алкоголизм

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Завершен1 заявка179 просмотров

Нужно 9 сео статей.Темы являются ключевиками! Где не указано наш центр, то этого не нужно писать в других статьях, стьи должны быть информационными.

1. абстинентный синдром симптомы (один ключевик можно употреблять, как симптомы абстинентного синдрома, как вам удобно комбинировать)

2. пивной алкоголизм лечение ( здесь тоже можно комбинировать на ваше усмотрение: лечение пивного алкоголизма)

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5. подростковый алкоголизм

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В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marina43
Марина 
57 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
5 дней
Марина Юрьевна, очень исполнительная и усидчивая. Понравилось работать, советую!
От сотрудничества самые положительные впечатления. Анастасия, тактичный и понимающий заказчик. С ней очень легко было работать. Настя, огромное Вам, спасибо!!!

Заявки фрилансеров

Marina43
Марина 
57 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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