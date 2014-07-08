1. Требования к статьям 2. Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Статьи с уникальностью менее 85% не принимаются к размещению. ...
Текст о пещерах Крыма
Написать новый текст на страницу speleotur.com.ua, взяв за основу существующий.
Добавить в текст ключ "пещеры Крыма".
Объем 2-2.5 т. символов.
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