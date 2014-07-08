Текст о пещерах Крыма

Понравилось то, как Иван принимает тексты. Видно, что человек неравнодушен к работе и относится к ней со всей серьезностью. Приятно работать с людьми, которые точно знают, чего хотят. Рекомендую Ивана, как грамотного и профессионального заказчика. Иван, спасибо за интересную работу! Желаю вам удачи!