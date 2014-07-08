Текст о пещерах Крыма

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Завершен18 заявок311 просмотров

Написать новый текст на страницу speleotur.com.ua, взяв за основу существующий.

Добавить в текст ключ "пещеры Крыма".

Объем 2-2.5 т. символов.

14 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$9
2 дня
Хорошо поработали, спасибо за тексты!
Понравилось то, как Иван принимает тексты. Видно, что человек неравнодушен к работе и относится к ней со всей серьезностью. Приятно работать с людьми, которые точно знают, чего хотят. Рекомендую Ивана, как грамотного и профессионального заказчика. Иван, спасибо за интересную работу! Желаю вам удачи!

Заявки фрилансеров

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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