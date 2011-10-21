Лечение алк. и нар. Приватно для Воронцова Алексея

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Завершен2 заявки173 просмотра

Описание проекта:

Нужна 5 сео статей про лечение алкоголизма и наркомании. Ключевыми словами являются сами темы. Статьи должны быть информационными, в конце можно добавить вставку про то что они могут позвонить нам или обратиться.

1. алкоголизм консультация, консультация алкоголиков

2. лечение алкогольной зависимости

3. алкоголизм подростков, подростковый алкоголизм

4. лечение героиновой наркомании

5. лечение кокаиновой наркомании

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

alexeyvorontsov
Воронцов 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$1
9 дней
Отличный исполнитель, все выполнено с точностью, грамотно и уникально.
Очень хороший заказчик

Заявки фрилансеров

alexeyvorontsov
Воронцов 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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