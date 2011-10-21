Лечение алк. и нар. Приватно для Воронцова Алексея

Описание проекта:

Нужна 5 сео статей про лечение алкоголизма и наркомании. Ключевыми словами являются сами темы. Статьи должны быть информационными, в конце можно добавить вставку про то что они могут позвонить нам или обратиться.

1. алкоголизм консультация, консультация алкоголиков

2. лечение алкогольной зависимости

3. алкоголизм подростков, подростковый алкоголизм

4. лечение героиновой наркомании

5. лечение кокаиновой наркомании

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]