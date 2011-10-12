Здравствуйте! Нужен человек, который напишет 5 маркетинговых текстов на украинском языке для продажи услуг. Тематика: SEO, SMM, SMO. Просьба в заявке указывать цену за 1000 символов, а также давать ...
Копирайт статьи Маркетинговые агентства.
Нужен копирайт статьи на страницу Маркетинговые агентства (http://www.avtoprozvon.ru/marketingovie_agentstva),
там же на сайте Вы можете прочитать о программе, чтобы понять общую суть о чем писать.
Ключевые слова: программа для опроса, система речевого оповещения.
Оплата Яндекс деньгами.
От Вас сроки и цены.
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