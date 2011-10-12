Копирайт статьи Маркетинговые агентства.

Нужен копирайт статьи на страницу Маркетинговые агентства (http://www.avtoprozvon.ru/marketingovie_agentstva),

там же на сайте Вы можете прочитать о программе, чтобы понять общую суть о чем писать.

Ключевые слова: программа для опроса, система речевого оповещения.

Оплата Яндекс деньгами.

От Вас сроки и цены.