Написание статей в блог

1. 2 поста в неделю

2. От 1000 до 2000 знаков

3. Уникальность 75-100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно).

4. Тематика как в существующем блоге http://ebayclub.livejournal.com/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / товарах США и Великобритании. Искать магазины, где проходят акции, распродажи, редкие вещи и т.д.

5. Статьи присылать на контактный и-мэйл в формате «.doc» и картинки в формате jpg/gif

6. Постоянная основа

7. Оплата по wmR.

В заявке указывайте примеры работ.