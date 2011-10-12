Здравствуйте! Нужен человек, который напишет 5 маркетинговых текстов на украинском языке для продажи услуг. Тематика: SEO, SMM, SMO. Просьба в заявке указывать цену за 1000 символов, а также давать ...
Написание статей в блог
1. 2 поста в неделю
2. От 1000 до 2000 знаков
3. Уникальность 75-100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно).
4. Тематика как в существующем блоге http://ebayclub.livejournal.com/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / товарах США и Великобритании. Искать магазины, где проходят акции, распродажи, редкие вещи и т.д.
5. Статьи присылать на контактный и-мэйл в формате «.doc» и картинки в формате jpg/gif
6. Постоянная основа
7. Оплата по wmR.
В заявке указывайте примеры работ.
Заявки фрилансеров
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