Написание статей в блог

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок281 просмотр

1. 2 поста в неделю

2. От 1000 до 2000 знаков

3. Уникальность 75-100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно).

4. Тематика как в существующем блоге http://ebayclub.livejournal.com/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / товарах США и Великобритании. Искать магазины, где проходят акции, распродажи, редкие вещи и т.д.

5. Статьи присылать на контактный и-мэйл в формате «.doc» и картинки в формате jpg/gif

6. Постоянная основа

7. Оплата по wmR.

В заявке указывайте примеры работ.

Написание статей
14 лет назад
vladsold
Влад 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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