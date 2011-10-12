ВАКовская статья

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Тема: "Государственная политика, направленная на интернационализацию образования Японии".

Объем: 6-7 л.

Соответственно все сугубо от себя никакого плагиата.

Срок: до 28 октября.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$80
10 дней

Заявки фрилансеров

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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