Рерайт 3000 знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок326 просмотров

Найти любой качественный материал на тему трейдинга на западной бирже (не форекс), согласовать со мной. Сделать рерайт.

Стоимость?

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$5
1 день
Хороший рерайт. Изменена кострукция предложений. структура всего текста.
Приятный и надежный заказчик. Понятное ТЗ и оперативная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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