Копирайт. Персонально для Миров Станислав

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки148 просмотров

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Ключевые слова предоставлю.

14 лет назад
Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Stmirov
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Станислав на "отлично" справился с поставленной задачей. Текст получился насыщенным и именно таким, каким я хотела его видеть. Рекомендую его как профессионала своего дела.
О таком заказчике как Алла можно только мечтать. С ней было легко работать, да и просто приятно общаться. Очень надеюсь на дальнейшее и долгосрочное сотрудничество. Я буду рад видеть Вас, Алла, в числе моих постоянных заказчиков.

Заявки фрилансеров

Stmirov
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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