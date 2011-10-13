Копирайт. Персонально для Миров Станислав

О таком заказчике как Алла можно только мечтать. С ней было легко работать, да и просто приятно общаться. Очень надеюсь на дальнейшее и долгосрочное сотрудничество. Я буду рад видеть Вас, Алла, в числе моих постоянных заказчиков.