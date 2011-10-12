Размножить тексты (прицепы-дачи)

Нужно машинным способом (перестановки, синонимы) размножить два текста для объявлений на тему "Прицепы-дачи (трейлеры)"

На выходе должно получится 100 вариантов каждого текста, уникальность 90-100% по шинглу 3слова

каждый текст в отдельном файле и один общий

Исполнитель должен обладать знаниями и достаточным словарным запасом по техническому описанию прицепов-дач!!!

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p.s. пример текста в приложении, Технические характеристики удалять и менять нельзя, но можно добавлять к ним слова и предложения, допустим БЫЛО: ...длина 4,3м СТАЛО: ...длина прицепа-дачи 4,3м