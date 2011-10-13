Требуется рерайтер/копирайтер на написание простых статей на стоматологическую тематику. Цена: 1,5$ за тыс. знаков 1. Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения Объем: 3 тыс. знаков с пробелами ...
Две статьи на стоматологическую тематику-2
Требуется рерайтер/копирайтер на написание простых статей на стоматологическую тематику.
Цена: 1,5$ за тыс. знаков
1. Виды и стадии кариеса
Объем: 3 тыс. знаков с пробелами
В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:
стоматология
лечение глубокого кариеса
Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.
Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.
2. Фторсодержащие препараты для индивидуальной профилактики кариеса зубов
Объем: 3 тыс. знаков с пробелами
В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:
лечение пульпита
лечение зуба мудрости
стоматология
Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.
Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.
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