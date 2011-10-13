Две статьи на стоматологическую тематику-2

Требуется рерайтер/копирайтер на написание простых статей на стоматологическую тематику.

Цена: 1,5$ за тыс. знаков

1. Виды и стадии кариеса

Объем: 3 тыс. знаков с пробелами

В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:

стоматология

лечение глубокого кариеса

Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.

Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.

2. Фторсодержащие препараты для индивидуальной профилактики кариеса зубов

Объем: 3 тыс. знаков с пробелами

В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:

лечение пульпита

лечение зуба мудрости

стоматология

Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.

Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.