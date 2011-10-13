Нужно написать 3 серии по 6 статей статей для блогов на тему холодильного оборудования. Требования: - объем 2000-3000 зпб - 100% уникальность Стоимость работы: - 0,8$ ...
Sms уведомления абонентам
Задача уведомить абонентов о удорожании услуги Безлимитная сеть (и предложить варианты действий для уменьшения расходов) которая изначально стоила 2 руб. сейчас начала стоить 5.5 руб.. и за одно предложить сменить тарифы кто на старых на новые.
1.Абоненты находятся на разных ТП
а. Бизнес общение (новый) — во вложении
б. Бизнес сеть (новый) — во вложении
в. Готовый оыис (новый) — во вложении
г. Бизнес модель (старый) — во вложении http://www.corp.khakasia.mts.ru/tariffs_and_discount/tariffs/tariffs_mob/all_tarrifs/model/
д. Корпоративный мобаил (старый)
http://www.corp.khakasia.mts.ru/tariffs_and_discount/tariffs/tariffs_mob/all_tarrifs/archive/mobile/
е. Свой круг (старый) (аб. Плата 50 руб., на другие МТС 0.50 руб., на другие мобильные 1.50 руб. Поминутная тарификация звонков)
2.Варианты действий
а. Отключить услугу до появления новой более дешевой.
б. Оставить без изменений до появления новой. Более дешевой
в. Сменить ТП на Готовый офис где на МТС по ТП бесплатно
г. Для консультации по их нему ТП и по смене на новые они могут звонить по тел. 89831999999
3.На каждый ТП нужно предложение (а, б, в, г, д, е,)
4.То что вы напишите должно быть максимально компактно понятно и содержательно для отправки по СМС
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