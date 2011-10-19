На туристический сайт люксового направления нужны описания отелей люкс класса на русском языке. Язык - грамотный, изложение по сути, без витиеватости. Принцип перевернутой пирамиды, продающие моменты. Описания стандартизированы, в среднем 3500 знаков без ...
3 текста на промышленную тематику. 5к символов.
Нужно 3 текста:
Первый - на 1.5к символов
Ключевое слово: Тампонажный цемент
Второй - на 1.5к символов
Ключевое слово: Буровой раствор
Третий - на 2к символов
Ключевые слова:
Наполнитель для кошачьего туалета
Наполнитель гигиенический
Требования к текстам:
1) Уникальность
2) Воды быть не должно
3) Содержание текста - текст для сайта завода, производящего разные штуки для бурения и наполнитель для кошачьего туалета (подробную инфу дам)
4) Предложения с ключевыми словами не должны идти друг за другом, между ними должны быть предложения без ключевиков.
5) Структура текстов:
Первого текста:
Заголовок (ключевое слово, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)
Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)
Текст с тремя вхождениями ключевого слова (два прямых - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)
Второго текста:
Заголовок (ключевое слово, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)
Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)
Текст с тремя вхождениями ключевого слова (два прямых - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)
Третьего текста:
Заголовок (ключевое слово №1, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)
Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)
Текст с ДВУМЯ вхождениями ключевого слова №1 (одно прямое - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)
Заголовок (ключевое слово №2, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)
Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)
Текст с ДВУМЯ вхождениями ключевого слова №2 (одно прямое - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)
Размеры текста от заголовка до заголовка - 1000 символов.
2 wmz за 1к
Оплата после принятия работы.
Выбранный исполнитель
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