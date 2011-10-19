3 текста на промышленную тематику. 5к символов.

Нужно 3 текста:

Первый - на 1.5к символов

Ключевое слово: Тампонажный цемент

Второй - на 1.5к символов

Ключевое слово: Буровой раствор

Третий - на 2к символов

Ключевые слова:

Наполнитель для кошачьего туалета

Наполнитель гигиенический

Требования к текстам:

1) Уникальность

2) Воды быть не должно

3) Содержание текста - текст для сайта завода, производящего разные штуки для бурения и наполнитель для кошачьего туалета (подробную инфу дам)

4) Предложения с ключевыми словами не должны идти друг за другом, между ними должны быть предложения без ключевиков.

5) Структура текстов:

Первого текста:

Заголовок (ключевое слово, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с тремя вхождениями ключевого слова (два прямых - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)

Второго текста:

Заголовок (ключевое слово, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с тремя вхождениями ключевого слова (два прямых - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)

Третьего текста:

Заголовок (ключевое слово №1, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с ДВУМЯ вхождениями ключевого слова №1 (одно прямое - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)

Заголовок (ключевое слово №2, в прямом вхождении, можно добавить несколько слов)

Абзац без ключевых слов (3-4 предложения)

Текст с ДВУМЯ вхождениями ключевого слова №2 (одно прямое - т.е так, как написано, третье морфологическое - склонённое по падежу)

Размеры текста от заголовка до заголовка - 1000 символов.

2 wmz за 1к

Оплата после принятия работы.