Копирайт

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Завершен19 заявок353 просмотра

Тематика - спецтехника. Ожидаемая стоимость услуги 60-70 руб 1000 знаков.

Объем работы - порядка 10 тыс знаков (возможно, больше).

14 лет назад
Baitek
Олеся 
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

marishke_sun
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
1 день
Оперативно, качественно, в срок. Марина - отличный исполнитель, грамотный копирайтер. Рекомендую.
Отличный заказчик, было приятно работать. Четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

marishke_sun
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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