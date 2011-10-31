Нужен копирайт. 5 статей по 1000 сим. тематика мебель. Сроки 2 дня. Бюджет 10 $ 1 статья в 1000 сим = 2$ --------------- Пожелание к исполнителю: портфолио, отзывы.
Копирайт
Тематика - спецтехника. Ожидаемая стоимость услуги 60-70 руб 1000 знаков.
Объем работы - порядка 10 тыс знаков (возможно, больше).
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