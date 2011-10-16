5 статей (мебель)

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Завершен18 заявок242 просмотра

Нужен копирайт.

5 статей по 1000 сим. тематика мебель.

Сроки 2 дня.

Бюджет 10 $

1 статья в 1000 сим = 2$

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Пожелание к исполнителю: портфолио, отзывы.

14 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$10
2 дня
Большое спасибо. Надеюсь продолжим сотрудничать.
Замечательный заказчик. Сотрудничестом более чем довольна) С удовольствием продолжу работать с Романом.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад