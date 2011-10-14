SEO Копирайт/рерайт - тема казино с размещением

Требуется SEO копирайтер/рерайтер для написания текстов на тему казино, игровые автоматы, слоты, правила игры и пр. с учётом заданных ключевых слов.

Требования: пунктуальность, хорошее знание описываемой тематики, желателен постоянный онлайн.

Задача: написание статей на заданную тему и размещении их на сайте через CMS Wordpress (очень проста в работе, разберётся любой кто работал в Word'e).

Объём большой, возможно полная загрузка.

В предложении указывайте цену за 1000 символов.