Писать уникальные новости - игры, софт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок225 просмотров

Задача писать уникальные и интересные новости:

1) Игровой тематики - 2 в рабочий день

2) Софт тематики - 1 в рабочий день

Новости должны быть актуальными интересными, текст уникальный! + прилагать 1-3 фотографии.

Оформлять в ворде и файл с вордом + картинки отправлять на почту.

одна новость 1300-2000 знаков +\-

укажите цену. рассматривать буду не высокие цены, так как бюджет ограничен.

Желательно оплата по штукам а не по кол. знаков.

14 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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