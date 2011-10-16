5 статей (мебель)

необходимо написать 5 статей по 1000 сим. по теме, мебель.

Никакого сео (процент вхождений и тд не нужно).

Просто опишите что такое "Мебель из ротанга" и зачем она нужна и желательно пару плюсов про тог что ее можно купить на сайте (http://www......) - в личке.

Да еще пожелание поменьше воды и слов паразитов и побольше фраз относящихся к тематике.

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1. Тумба для обуви

2. Трюмо

3. Мебель из ротанга

4. Кухонные диваны

5. Шкаф для обуви

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Сроки 1.5 дня. - до 20-00 ( 16 октября)

Бюджет 10 $

1 статья в 1000 сим = 2$