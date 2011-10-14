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Статьи по страхованию
Здравствуйте!
На постоянной основе нужны авторы. Необходимо написание статей, (копирайтиг, рерайтинг), новостей по различным темам страхования. Та или иная статья должна будет достаточно глубоко раскрыть определенную тему. Соответственно знание рынка страхования и различных страховых услуг, тонкости, нюансы правил страхования обязательны. Называйте, пожалуйста, Вашу цену.
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