Здравствуйте! На постоянной основе нужны авторы. Необходимо написание статей, (копирайтиг, рерайтинг), новостей по различным темам страхования. Та или иная статья должна будет достаточно глубоко раскрыть определенную тему. Соответственно знание рынка страхования и различных страховых ...
Статьи для сайта компьютерной тематики
Имеется компьютерный интернет магазин на joomla (компьютеры, ноутбуки, комплектуха, бытовуха)
Нужен человек, способный писать различного рода статьи, обзоры, новости компьютерной тематики. Можно использовать КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕРАЙТ!!!!
Статьи должны быть без ошибок, грамотно оформлены, иметь соответствующие ссылки на категории в нашем интернет магазине, иметь 1-2 рисунка. Также желательно грамотно прописывать keywords и description к каждой статье.
О чём писать?
Статьи, желательно, должны касаться ОБЩЕЙ компьютерной тематики. Например: что лучше ноутбук или нетбук, что такое видеокарта, как выбрать процессор, обзор 3d монитора, что такое socket процессора, что лучше intel или amd............... ну и т.д.
Проще всего решить о чём писать, это зайти в wordstat.yandex.ru или в подбор ключевых слов google, и посмотреть что ищут пользователи связанное с компьютерами чаще всего. Что больше ищут о том лучше и писать.
Но Тему статьи вы всегда выбираете сами!
Оплата по статейная, т.е. за каждую статью вы получаете оговоренное вознаграждение. Минимум нужна 1 статья в неделю! Но этим вы не ограничены. Можете написать наперёд хоть 20 статей, деньги за них вы получаете сразу.
Выбранный исполнитель
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