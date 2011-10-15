Статьи для сайта компьютерной тематики

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Закрытнет заявок269 просмотров

Имеется компьютерный интернет магазин на joomla (компьютеры, ноутбуки, комплектуха, бытовуха)

Нужен человек, способный писать различного рода статьи, обзоры, новости компьютерной тематики. Можно использовать КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕРАЙТ!!!!

Статьи должны быть без ошибок, грамотно оформлены, иметь соответствующие ссылки на категории в нашем интернет магазине, иметь 1-2 рисунка. Также желательно грамотно прописывать keywords и description к каждой статье.

О чём писать?

Статьи, желательно, должны касаться ОБЩЕЙ компьютерной тематики. Например: что лучше ноутбук или нетбук, что такое видеокарта, как выбрать процессор, обзор 3d монитора, что такое socket процессора, что лучше intel или amd............... ну и т.д.

Проще всего решить о чём писать, это зайти в wordstat.yandex.ru или в подбор ключевых слов google, и посмотреть что ищут пользователи связанное с компьютерами чаще всего. Что больше ищут о том лучше и писать.

Но Тему статьи вы всегда выбираете сами!

Оплата по статейная, т.е. за каждую статью вы получаете оговоренное вознаграждение. Минимум нужна 1 статья в неделю! Но этим вы не ограничены. Можете написать наперёд хоть 20 статей, деньги за них вы получаете сразу.

Joomla
14 лет назад
BoBaNNNN
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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