Написать ряд рекламных статей в раздел услуги.

Необходимо написать ряд рекламных статей

Требуется копирайтер знакомый с маркетингом и дизайном, для выполнения данного задания и наполнения сайта в других разделах.

В каждой статье необходимо упомянуть 2-4 ключевых слова (вышлю исполнителю).

По-возможности, внутри текста должны быть ссылки на другие услуги.

Статья должна быть емкой, энциклопедического характера. Средний размер 1000 символов. Важно написать для читателя, а не для поисковика.

Спасибо.