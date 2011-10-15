Написать ряд рекламных статей в раздел услуги.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок255 просмотров

Необходимо написать ряд рекламных статей

Требуется копирайтер знакомый с маркетингом и дизайном, для выполнения данного задания и наполнения сайта в других разделах.

В каждой статье необходимо упомянуть 2-4 ключевых слова (вышлю исполнителю).

По-возможности, внутри текста должны быть ссылки на другие услуги.

Статья должна быть емкой, энциклопедического характера. Средний размер 1000 символов. Важно написать для читателя, а не для поисковика.

Спасибо.

14 лет назад
KAPKAN
Игорь 
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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