Здравствуйте! На постоянной основе нужны авторы. Необходимо написание статей, (копирайтиг, рерайтинг), новостей по различным темам страхования. Та или иная статья должна будет достаточно глубоко раскрыть определенную тему. Соответственно знание рынка страхования и различных страховых ...
Приватный проект Шамрай Евгения (jeniok)
Статья 2200 знаков
Оплата wmr
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