Написание 30 статей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен48 заявок562 просмотра

Тематика организация праздников и организация свадеб. нужно написать 30 статей. Название статей написаны, о чем они должны быть тоже. в каждую статью необходимо вставить 2-3 ключевых слова. 2000 символов каждая.

Оплата 2000 wmr

Написание статей
13 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$70
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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