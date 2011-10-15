Написание/рерайтинг обзоров моего продукта

У меня есть продукт (софт), обзоры которого я публикую на различных блогах. Публикую порядка 10-20 обзоров в месяц. У меня есть уже много обзоров, по образу и подобию которых вы должны писать новые. В большинстве случаев это будет глубокий рерайтинг существующих обзоров. Оплата после написания 2$/1000сбп. Требования: граммотность, легкочитаемость и уникальность.

В предложениях обязательно нужны ссылки на ваше портфолио. Очень желателен опыт в данной нише (сео софт и т.п.).