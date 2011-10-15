Тематика организация праздников и организация свадеб. нужно написать 30 статей. Название статей написаны, о чем они должны быть тоже. в каждую статью необходимо вставить 2-3 ключевых слова. 2000 символов каждая. Оплата 2000 wmr
Написание/рерайтинг обзоров моего продукта
У меня есть продукт (софт), обзоры которого я публикую на различных блогах. Публикую порядка 10-20 обзоров в месяц. У меня есть уже много обзоров, по образу и подобию которых вы должны писать новые. В большинстве случаев это будет глубокий рерайтинг существующих обзоров. Оплата после написания 2$/1000сбп. Требования: граммотность, легкочитаемость и уникальность.
В предложениях обязательно нужны ссылки на ваше портфолио. Очень желателен опыт в данной нише (сео софт и т.п.).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Уважаемые копирайтеры, необходимо сделать глубокий рерайт текста по специфической тематике - пожарная безопасность, пожарные сигнализации и т.п.. Требования: - уникальность результата не менее 85% (проверяю 3-мя разными сервисами) - текст ...Завершен14 лет назад
Нужен текст для главной страницы сайта http://sitereplica.com/ Можно сделать рерайт имеющегося или написать новый. Объем 3000-5000 символов без пробелов.Завершен14 лет назад
Нужно написать интересный обзор ресруса http://intpostage.com. Обзоры нужны и на русском и на английском. Предпочтительно сначала создать русскоязычную версию обзора, а потом перевести ее на англ. Если Вы владеете только русским языком - все равно ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Открылся новый сайт по поставкам перчаток рабочих. Нужно написать описание о продукции и статьи на сайт. Тексты должны быть уникальными, понятными, интересными и без ошибок, грамотно оформлены. Оплата по ...Закрыт14 лет назад
Имеется компьютерный интернет магазин на joomla (компьютеры, ноутбуки, комплектуха, бытовуха) Нужен человек, способный писать различного рода статьи, обзоры, новости компьютерной тематики. Можно использовать КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕРАЙТ!!!! Статьи должны быть без ошибок, грамотно оформлены, иметь ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Статья 2200 знаков Оплата wmrЗавершен14 лет назад
Необходимо написать ряд рекламных статей Требуется копирайтер знакомый с маркетингом и дизайном, для выполнения данного задания и наполнения сайта в других разделах. В каждой статье необходимо упомянуть 2-4 ключевых слова (вышлю ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно описать товар для интернет магазина, срочно!Закрыт14 лет назад
2 статьи по 1000 знаков. Примерные темы: авто из европы, эвакуация аварийных авто.Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад