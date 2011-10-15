Написание/рерайтинг обзоров моего продукта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок173 просмотра

У меня есть продукт (софт), обзоры которого я публикую на различных блогах. Публикую порядка 10-20 обзоров в месяц. У меня есть уже много обзоров, по образу и подобию которых вы должны писать новые. В большинстве случаев это будет глубокий рерайтинг существующих обзоров. Оплата после написания 2$/1000сбп. Требования: граммотность, легкочитаемость и уникальность.

В предложениях обязательно нужны ссылки на ваше портфолио. Очень желателен опыт в данной нише (сео софт и т.п.).

14 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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