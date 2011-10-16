English text rerait

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Завершен3 заявки260 просмотров

Нужен текст для главной страницы сайта http://sitereplica.com/

Можно сделать рерайт имеющегося или написать новый.

Объем 3000-5000 символов без пробелов.

14 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sairse
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
The best English texts for my website. Thanks!
Сработались просто отлично! Заказчик четко формулирует задание, приятный в общении и платит своевременно. Работать - одно удовольствие :)

Заявки фрилансеров

sairse
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад

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