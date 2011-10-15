Короткие описания товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок215 просмотров

Нужно написать описание товара на страницах(всего 7 страниц) с валенками.

Требования:

объем 1000 символов с пробелами

тексты должны быть уникальными

14 лет назад
labcer
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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