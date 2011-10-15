Тематика организация праздников и организация свадеб. нужно написать 30 статей. Название статей написаны, о чем они должны быть тоже. в каждую статью необходимо вставить 2-3 ключевых слова. 2000 символов каждая. Оплата 2000 wmr
Короткие описания товаров
Нужно написать описание товара на страницах(всего 7 страниц) с валенками.
Требования:
объем 1000 символов с пробелами
тексты должны быть уникальными
Заявки фрилансеров
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