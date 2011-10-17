Рерайт и написание статей для путеводителя (англ.)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок216 просмотров

Требуется рерайт и написание небольших статей на английском, с соблюдением ключевых слов.

Тематика: туризм, путешествия, гостиничный бизнес.

Статьи должны быть читабельны для людей, НЕ бессвязные seo тексты для роботов.

Подробности - во вложении. Там три типа заданий. Можете выбирать один или несколько и указывать ваши расценки.

Хорошее портфолио по подобной тематике приветствуется.

Написание статей
14 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO текст на английском - рерайт

    Рерайт текста на английском языке для портала-базы данных гостиниц в разных странах. Сам текст и необходимые ключевые слова - в приложении. Длинну текста можно немного увеличить при необходимости. Текст должен, естественно, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт по тематике туризм

    Нужен человек, специализирующийся на туризме и использующий соответствующие термины, которые используют туроператоры. Стоимость работы - однозначно ниже 1$ за 1000 символов. Предлагайте свои цены - цена для меня решающий фактор. Объем 50-100к символов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнение сайта

    Необходимо заполнить сайт. В приложении примерная карта. Если есть отличное знание английского языка, то на английском. Сам в совершенстве владею, поэтому заранее предупреждаю, увижу если перевод не тот, что нужно.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пресс-релизы по курсу Этика деловых отношений

    Требуется разработка 2х учебных пресс-релизов: 1.Вы возглавляете подразделение компании. Напишите объявление о собрании по итогам работы в первом полугодии. Не забудьте о повестке собрания и других важных элементах такого объявления. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Короткие описания товаров

    Нужно написать описание товара на страницах(всего 7 страниц) с валенками. Требования: объем 1000 символов с пробелами тексты должны быть уникальными

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание товаров

    на странице с товаром нужно добавить описание. Страниц всего 7. Текст должен быть уникальным. Объем текста не менее 1000 символов с пробелами. Товар - валенки.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт

    Требуется глубокий рерайт порядка сотни товаров (телемагазин). Обязательные условия - без орфографических ошибок, стилистика, хорошая уникализация текста. Наличие портфолио либо выполнение тестового задания в виде описания трёх товаров. Допустимое количество знаков на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание/рерайтинг обзоров моего продукта

    $50

    У меня есть продукт (софт), обзоры которого я публикую на различных блогах. Публикую порядка 10-20 обзоров в месяц. У меня есть уже много обзоров, по образу и подобию которых вы должны писать новые. В ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад