SEO текст на английском - рерайт

Рерайт текста на английском языке для портала-базы данных гостиниц в разных странах. Сам текст и необходимые ключевые слова - в приложении.

Длинну текста можно немного увеличить при необходимости. Текст должен, естественно, оставаться читабельным для людей, поскольку будет на главной странице.