Статьи

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Завершен12 заявок366 просмотров

Написать 7 статей объемом 1500 знаков б/п, по ключевым словам.

Тематика SEO.

Уникальность - не ниже 95%

Цена - 36 руб статья.

14 лет назад
paflug
72 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Linda_3
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$1
4 дня
Отличный, грамотный копирайтер. Работой остался доволен. Буду продолжать сотрудничество.
Павел отличный заказчик! Четкое ТЗ, постоянно готов прийти на помощь и очень приятный в общении человек. Своевременная и достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за совместную работу!

Заявки фрилансеров

Linda_3
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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