Требуются хорошие, интересные, доступные статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок450 просмотров

Есть сайт который из маленького блога превратился в посещаемый и лидирующий по одной теме ресурс. В самом начале наполнение было некачественное, частично рерайт, частично копирайт, частично копипаст.

В данный момент сайт посещают, читают и обсуждают люди, поэтому хотелось бы наполнять его качественным, читаемым и интересным контентом.

Тематика сайта - женская. Перепробовав сотни рерайтеров на дешевых биржах я вынужден отсечь (увы) всех копирайтеров мужского пола - к сожалению они просто не в состоянии вникнуть в тему (как и я).

Поэтому требование: девушка разбирающаяся в современных модных тенденциях.

Светить сайт не буду: только в личном сообщении.

Частое обновление не требуется, я готов на очень долгое сотрудничество в формате - 1 статья в неделю - но качественная, с иллюстрациями.

Готов платить 350-400 р. за статью (объем не критичен - главное читаемость, лаконичность, интересность).

14 лет назад
glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

slon3168
Валерия 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Автор буквально читает мысли. Регулярно пишет мне на сайт живые, интригующие и обсуждаемые статьи. Сотрудничеством очень доволен - всем настоятельно рекомендую этого профессионала!
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

slon3168
Валерия 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад