Требуются хорошие, интересные, доступные статьи

Есть сайт который из маленького блога превратился в посещаемый и лидирующий по одной теме ресурс. В самом начале наполнение было некачественное, частично рерайт, частично копирайт, частично копипаст.

В данный момент сайт посещают, читают и обсуждают люди, поэтому хотелось бы наполнять его качественным, читаемым и интересным контентом.

Тематика сайта - женская. Перепробовав сотни рерайтеров на дешевых биржах я вынужден отсечь (увы) всех копирайтеров мужского пола - к сожалению они просто не в состоянии вникнуть в тему (как и я).

Поэтому требование: девушка разбирающаяся в современных модных тенденциях.

Светить сайт не буду: только в личном сообщении.

Частое обновление не требуется, я готов на очень долгое сотрудничество в формате - 1 статья в неделю - но качественная, с иллюстрациями.

Готов платить 350-400 р. за статью (объем не критичен - главное читаемость, лаконичность, интересность).