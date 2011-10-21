Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы. В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор. Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное. Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и ...
Требуются хорошие, интересные, доступные статьи
Есть сайт который из маленького блога превратился в посещаемый и лидирующий по одной теме ресурс. В самом начале наполнение было некачественное, частично рерайт, частично копирайт, частично копипаст.
В данный момент сайт посещают, читают и обсуждают люди, поэтому хотелось бы наполнять его качественным, читаемым и интересным контентом.
Тематика сайта - женская. Перепробовав сотни рерайтеров на дешевых биржах я вынужден отсечь (увы) всех копирайтеров мужского пола - к сожалению они просто не в состоянии вникнуть в тему (как и я).
Поэтому требование: девушка разбирающаяся в современных модных тенденциях.
Светить сайт не буду: только в личном сообщении.
Частое обновление не требуется, я готов на очень долгое сотрудничество в формате - 1 статья в неделю - но качественная, с иллюстрациями.
Готов платить 350-400 р. за статью (объем не критичен - главное читаемость, лаконичность, интересность).
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