Наполнение форумов. Комментирование статей.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка194 просмотра

Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы.

В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор.

Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное.

Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты.

Стоимость поста (сообщения) от 10 центов.

Более подробно о требованиях и условиях читайте на страничке http://постинг-за-деньги.рф/ , на ней также описаны гарантии, положения о штрафах и премировании и много другой информации по работе.

Обратная связь только посредством анкеты сайта, ссылку на анкету вы получите после прохождения теста.

В ней вы укажите свою аську и менеджер вам напишет.

Просьба аську держать включенной, чтобы вас можно было легко застать в сети. Советую также снять невидимый режим, если он у вас стоит, на время советую отключить антиспам.

Вероятнее всего первое задание вы получите сегодня. Поэтому желательно быть в готовности для работы.

Опыт работы приветствуется.

Искреннее желание и серьезный настрой у тех, кто еще не занимался постингом также приветствуется.

В личку просьба не писать.

Спасибо. С радостью жду вашего участия в жизни нашей команды.

Количество рабочих мест ограничено.

14 лет назад
artekas
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи

    Написать 7 статей объемом 1500 знаков б/п, по ключевым словам. Тематика SEO. Уникальность - не ниже 95% Цена - 36 руб статья.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить статьями сайт IT тематики

    Есть сайт фирмы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Нужно его заполнить - текст на главной странице, содержащий описание всех услуг, статья о компании и порядка 15 статей, описывающих услуги фирмы. Статьи должны быть грамотно ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Очень нужны статьи

    Необходимо написать несколько ( 10, затем более) статей с использованием указанных ключевых фраз. Статьи должны быть осмысленными, а ключевые фразы встречаться в тексте указанное число раз. Тема статей - партнерские программы, ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать тексты

    Требуется написать тексты для интернет магазина: на главную страницу и по разделам. Сроки и расценки?

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт и написание статей для путеводителя (англ.)

    Требуется рерайт и написание небольших статей на английском, с соблюдением ключевых слов. Тематика: туризм, путешествия, гостиничный бизнес. Статьи должны быть читабельны для людей, НЕ бессвязные seo тексты для роботов. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO текст на английском - рерайт

    Рерайт текста на английском языке для портала-базы данных гостиниц в разных странах. Сам текст и необходимые ключевые слова - в приложении. Длинну текста можно немного увеличить при необходимости. Текст должен, естественно, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад