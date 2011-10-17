Требуется написать 5-6 страниц качественных текстов по тематике аренда квартир. Работа срочная.
Наполнение форумов. Комментирование статей.
Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы.
В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор.
Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное.
Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и подобные посты.
Стоимость поста (сообщения) от 10 центов.
Более подробно о требованиях и условиях читайте на страничке http://постинг-за-деньги.рф/ , на ней также описаны гарантии, положения о штрафах и премировании и много другой информации по работе.
Обратная связь только посредством анкеты сайта, ссылку на анкету вы получите после прохождения теста.
В ней вы укажите свою аську и менеджер вам напишет.
Просьба аську держать включенной, чтобы вас можно было легко застать в сети. Советую также снять невидимый режим, если он у вас стоит, на время советую отключить антиспам.
Вероятнее всего первое задание вы получите сегодня. Поэтому желательно быть в готовности для работы.
Опыт работы приветствуется.
Искреннее желание и серьезный настрой у тех, кто еще не занимался постингом также приветствуется.
В личку просьба не писать.
Спасибо. С радостью жду вашего участия в жизни нашей команды.
Количество рабочих мест ограничено.
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